Город затопили реки - люди передвигаются на лодках

Фото: "Курс"

В Тисменице Ивано-Франковской области реки Стрымба и Ворона вышли из берегов.

Затоплены улицы города и хозяйства. Люди передвигаются по городу на лодках, сообщает "Курс".

"17.45. Вода и в дальнейшем поднимается, жители ул. Княгиницкого уже только таким образом могут добраться до дома", - написала местная жительница Мария Ремська-Ярош.

Работники спасательной службы продолжают перевозят пострадавших на лодках, привозят продукты, откачивают воду из подтопленных территорий.

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По прогнозам синоптиков уровень воды в реках будет подниматься в течение двух дней.

На Пасху в Тернопольской области произошли наводнения. Вода заливала крестьянские хозяйства. Особенно пострадали от большой воды жители сел Бережанского района.