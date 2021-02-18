Гибель украинцев в Чехии: что рассказали дипломаты

Гибель 2-х украинцев в ДТП в Чехии подтвердили украинские дипломаты.

Еще один наш соотечественник получил тяжелые ранения, сообщили в посольстве Украины в Чешской Республике.

Фото: denik.cz

"Мы можем подтвердить, что 15 февраля вблизи г. Литомержице произошло ДТП - микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате которого погибли двое граждан Украины, а еще один получил тяжелые ранения", - сообщили в консульском отделе посольства, передает Укринформ.

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Отмечается, что раненный госпитализирован в больницу, где получает необходимую помощь.

Репатриацию тел погибших в Украину запланирована на следующую неделю.

Авария произошла около чешского городка Подседлице вблизи границы с Германией 15 февраля. Погибшие - закарпатцы. Один из села Барбово, другой из села Запеределье.