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понедельник, 27 июля 2020 23:53

Гибель коммунальщиков в коллекторе: появились новые подробности

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Гибель коммунальщиков в коллекторе: появились новые подробности
Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели коммунальщиков. Фото: hk.npu.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели четырех работников коммунального предприятия в Харькове.

Следователи квалифицировали трагедию как нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч.2 ст.272 УК). Об этом в понедельник, 27 июля, сообщила пресс-служба харьковского областного ГУ НПУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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В Харькове от ядовитых газов в коллекторе погибли четыре работника КП "Харьковкоммуночиствод". Это трое мужчин и женщина.

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