Fiat влетел под грузовик. В легковушке никто не выжил

Водитель и 2 пассажира Fiat погибли в результате столкновения с грузовиком. Фото - mk.npu.gov.ua

3 ноября около 12:30 в Вознесенском районе Николаевской области столкнулись грузовик Volvo и легковушка Fiat.

Водитель и 2 пассажира последнего погибли на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"За рулем грузовика был 33-летний житель Львова. В легковушке - водитель и двое пассажиров. Они двигались в направлении Вознесенска. Предварительно установлено, водитель легковушки выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем, который двигался во встречном направлении", - рассказали в полиции.

Водитель грузовика не пострадал.

На месте работают полицейские. Выясняют все обстоятельства произошедшего.

На ул. Заболотного в Голосеевском районе Киева утром 3 ноября столкнулись ГАЗ "Волга" и SsangYong. Погиб один человек, 6 пострадали.