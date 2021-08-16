Fiat слетел с дамбы в реку. Есть жертвы

В Черкасской области автомобиль слетел в водоем. Водитель с пассажиром погибли. Фото: ch.npu.gov.ua

В Городище Черкасской области легковушка Fiat слетела с дамбы в реку 15 августа около 15:00.

35-летний водитель и 40-летний пассажир погибли на месте. Еще один 36-летний пассажир не пострадал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель не справился с управлением, вылетел с дороги на дамбе, после чего автомобиль попал в водоем", - сказано в сообщении.

Погибшие - жители Черкасс. Пассажир, который спасся, местный житель.

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

В селе Черемушное в Харьковской области автомобиль ВАЗ-2110 слетел с обрыва в реку Северский Донец. Водитель спасся. Но 32-летний пассажир остался внутри авто и утонул. По другим данным - утонул водитель, а пассажир сидел сзади и выбрался. У него было открыто окно. Это и спасло. Авто принадлежит пассажиру.