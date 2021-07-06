"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела

11-летнего Родиона Волкова из Днепра изнасиловали и задушили в мае прошлого года. Убийца задержан. Фото: Чрезвычайные новости

В Днепре год назад на территории заброшенной психиатрической больницы нашли убитым и изнасилованным 11-летнего Родиона Волкова. Подозреваемого в убийстве нашли. Это бездомный. На допросе он признался, что заманил мальчика в заброшенное здание, изнасиловал, задушил, а потом еще раз изнасиловал.

Но мать Анастасия Свиридова сомневается, что к убийству сына причастен лишь бездомный. И рассказала новые подробности убийства, передает 49000.com.ua.

Женщина не верит в то, что сына можно было заманить конфетами - он рос в достатке, у него был телефон, золотая цепочка, хорошие наушники и тому подобное. На теле сына не было живого места - был весь в синяках, а в морге даже не смогли наложить грим.

Женщина уверена - сына жестоко избили, но следователь говорит, что побоев не было. Она показывала правоохранителям фотографии, где видно, что у сына выбиты зубы. На что ей сказали: это "запеклась кровь".

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"Все говорят только о том, что ребенка заманили конфетами, педофил изнасиловал и убил. Да, он виноват, но ребенка избили подростки. У Родиона накануне с одним из подростков произошел конфликт. Об этом все дети знают. Правоохранительные органы не приняли во внимание, когда я сказала об этом. Я им кричала, что у ребенка был конфликт 14 числа. Он с одним из этих ребят подрался. Несмотря на то, что он младше, он смог дать отпор, это могла быть месть", - рассказала Анастасия.

Добавила, что видео с камер патрульных и фотографии, которые сделали сотрудники райотдела, отличаются. У патрульных ребенок чистый и без крови, а у правоохранителей на фото - в крови. Также, по словам женщины, исчезли вещественные доказательства. В частности, она говорит, что никто не хотел проверять следы крови на матрасе, его просто перевернули на другую сторону.

"Меня даже не пускают в суд. Прокурор почему-то решил, что я не должна быть в суде. Я склоняюсь к тому, что правоохранители сначала нашли тело Родиона. Неспроста же они зашли к бабушке и сказали звоните в 102 и после этого через минут 20 нашли тело. Значит они все зачистили, чтобы скрыть присутствие подростков. Затем приехали патрульные, поэтому на их камерах ребенок уже чист и не окровавлен. Я уже не знаю, к кому обращаться, кому кричать. Но буду стучать во все двери. Не хочу мести, только правды, правосудия и справедливости. Чтобы все виновные понесли наказание", - пояснила женщина.

Сам подозреваемый в убийстве мальчика позже дал показания, что тогда на месте преступления присутствовали еще четыре человека. Он сказал, что ему уже подложили тело и напоили. Он был сильно пьян. Очнулся, когда патрульные зашли.

Родион Волков пошел на прогулку и не вернулся 16 мая в прошлом году. В полночь родственники обратились в полицию. Школьника нашли изнасилованным и задушенным под кучей хлама в заброшенной постройке на территории больницы. Рядом лежал 59-летний мужчина с окровавленным лицом. Его задержали по подозрению в убийстве. Он признался в содеянном. Выяснилось, он неоднократно отбывал срок за кражи.