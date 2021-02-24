 
Ексклюзивы
1/5
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 225
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1386
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3573
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 270
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 864
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
9 Просмотров: 2223
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 522
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 486
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1395
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 819
Фото
Все фото
3
3
7
32
6
&quot;Эти черти не остановятся&quot; - Стерненко передал из СИЗО письмо
"Эти черти не остановятся" - Стерненко передал из СИЗО письмо
Автобус с пассажирами врезался в фуру
Автобус с пассажирами врезался в фуру
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за &quot;похищение&quot; которого Стерненко дали 7 лет
Участник антимайдана, любитель России и титушек. Кто такой Щербич, за "похищение" которого Стерненко дали 7 лет
&quot;Происходит немыслимое для страны двух Майданов&quot;: как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
В грузовом поезде нашли контрабанду сигарет
В грузовом поезде нашли контрабанду сигарет
Видео
Все видео
Пар окутал подземный переход Киева - появилось видео
Пар окутал подземный переход Киева - появилось видео
Умерла женщина, которую сбили на "островке безопасности" на просп. Науки
Умерла женщина, которую сбили на "островке безопасности" на просп. Науки
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала
На заводе произошел выброс химикатов: есть жертва
На заводе произошел выброс химикатов: есть жертва
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 423
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1395
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 702
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 522
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 585
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 15:30

"Эти черти не остановятся" - Стерненко передал из СИЗО письмо
3

  Комментировать

Осужденный на 7 лет тюрьмы проукраинский активист Сергей Стерненко передал письмо из СИЗО
Фото: facebook.com/sternenko
Осужденный на 7 лет тюрьмы проукраинский активист Сергей Стерненко передал письмо из СИЗО
Осужденный на 7 лет тюрьмы проукраинский активист Сергей Стерненко передал письмо из СИЗО

Активист Сергей Стерненко, которого осудили на 7,3 года тюрьмы, передал через адвоката обращение к своим сторонникам.

На условия не жалуется. Но говорит, что шокирован приговором. И просит единомышленников не останавливаться в борьбе за свои права. Соответствующее письмо было обнародовано в его Telegram-канале.

"Этот не правовой, а политический приговор без доказательств стал для меня шоком. Судью явно запугали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор и осудить меня на основании одних только слов титушки-коллаборанта, который служит Труханову. Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма", - написал Стерненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт

Он уверен, "эти черти" так просто не остановятся, и политические репрессии будут только набирать обороты.

"Единственное, о чем прошу, - не молчите. Говорите громко. У вас есть на это право. Нас много, и всех они не закроют. Не забывайте о своих. Освобождайте Антоненко. Боритесь за каждого. Увидимся. Каждого обнимаю и желаю вам смелости в борьбе за право", - отметил активист.

Во вторник, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности относительно похищения депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка, приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Эти черти не остановятся" - Стерненко передал из СИЗО письмо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Аэропорт назвали в честь римского рода

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 17307
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 14535
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 8523
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 8109
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 7272
Происшествия
Мужчину, который гулял с головой отца, отправят в психбольницу
Мужчину, который гулял с головой отца, отправят в психбольницу Просмотров: 99
Учительница травит детей и шантажирует родителей: подробности
Учительница травит детей и шантажирует родителей: подробности Просмотров: 324
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
6
 Просмотров: 306
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 3078
Суд наказал очередного сторонника "русского мира" в Луганской области
Суд наказал очередного сторонника "русского мира" в Луганской области Просмотров: 207
Больше всего комментируют
9
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
5
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
1
Цена Bitcoin падает после рекордного роста
Голосов: 61
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть