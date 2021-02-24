"Эти черти не остановятся" - Стерненко передал из СИЗО письмо

Фото: facebook.com/sternenko

Активист Сергей Стерненко, которого осудили на 7,3 года тюрьмы, передал через адвоката обращение к своим сторонникам.

На условия не жалуется. Но говорит, что шокирован приговором. И просит единомышленников не останавливаться в борьбе за свои права. Соответствующее письмо было обнародовано в его Telegram-канале.

"Этот не правовой, а политический приговор без доказательств стал для меня шоком. Судью явно запугали и под давлением заставили переписать оправдательный приговор и осудить меня на основании одних только слов титушки-коллаборанта, который служит Труханову. Жаловаться на условия не буду. Тюрьма есть тюрьма", - написал Стерненко.

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Он уверен, "эти черти" так просто не остановятся, и политические репрессии будут только набирать обороты.

"Единственное, о чем прошу, - не молчите. Говорите громко. У вас есть на это право. Нас много, и всех они не закроют. Не забывайте о своих. Освобождайте Антоненко. Боритесь за каждого. Увидимся. Каждого обнимаю и желаю вам смелости в борьбе за право", - отметил активист.

Во вторник, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности относительно похищения депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка, приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.