Экстремал вылетел с дрифтующегого автомобиля

Парня чуть не задавил автомобиль во время дрифта. Фото: скриншот с видео

В Одессе парень пытался удержаться в багажнике автомобиля во время дрифта. Однако за 3 сек. на первом повороте на скорости вылетел на асфальт и разбил голову.

Соответствующее видео на Facebook опубликовал депутат Одесского горсовета от "Европейской Солидарности" Петр Обухов.

После падения экстремал потерял сознание. Автомобиль, который продолжал дрифтить, едва не наехал на парня.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

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Нелегальные гонки с дрифтом происходят на недостроенном участке городской трассы чуть ли не каждую ночь. Местные часто жалуются на шум, визг тормозов и вызывают полицию.

В Киеве на пересечении улиц Братиславская и Крайняя произошла смертельная ДТП. Водитель автомобиля Daewoo Lanos превысил скорость, не справился с управлением и на большой скорости мчался навстречу пешеходам с велосипедами.