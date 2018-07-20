Ехали с отдыха: сообщили о состоянии пострадавших в аварии на Житомирщине детей

В Житомирской областной детские больницы находятся двое детей, пострадавших в результате столкновения маршрутки с грузовиком. Фото - zhytomyr.dsns.gov.ua

В Житомирской областной детские больницеы находятся двое детей, пострадавших в результате столкновения маршрутки с грузовиком. 11-летняя девочка в удовлетворительном состоянии. Состояние парня крайне тяжелое, на вид ему 11-12 лет. Ребенок в реанимации. О состоянии детей рассказал руководитель областной детской больницы Юрий Дровгополый.

"Мальчик, ориентировочно 11-12 лет, был доставлен около 11.10. Из-за слишком тяжелого состояние он не смог назвать собственное имя. Имеет сложную политравму, остается без сознания", - сообщил Юрий Довгополый.

Состояние девочки, которую в больницу привезли чуть позже, значительно лучше.

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"В 11:15 был доставлен ​​второй ребенок, девочка 11 лет. К счастью, у нее тяжелых травм нет, только ушибы мягких тканей и царапины. Ребенка уже посетили родные, она из нашей области. Девочка рассказала, что она ехала с мамой, тетей и двоюродным братом, они отдыхали на юге и возвращались с отдыха. Доехали поездом в Киев и дальше пересели в эту злополучную маршрутку. Мама ее находится на лечении в нашей районной больнице, с мамой и тетей все в порядке. Мы не можем найти пока ее брата", - рассказал Юрий Довгополый.

Сегодня, 20 июля, в течение дня в Украине в масштабных дорожно-транспортных происшествиях погибло 18 человек.