Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой

В Одесской области в результате столкновения грузовика и маршрутки погибли 9 человек. Фото - od.npu.gov.ua

Обнародовали список людей, погибших 21 сентября в масштабной аварии под Одессой. Данные большинства из них еще устанавливаются.

Самой молодой жертвой оказалась 18-летняя Кристина Саустьян. Остается неустановленной личность одного мужчины, на вид ему 30-35 лет. Имена погибших сообщили в сообществе "Будни Великодолинского".

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Погибшие:

Водитель Mercedes-Benz 35-летний Руслан Тагиев из Хмельницкой, Марк Редькин и Юлия Чепурина, данные которых устанавливаются. 45-летний Сергей Невечеря, 18-летняя Кристина Саустьян, Андрей Щербицкий, 42 года. 30-летняя Ольга Шпинь и Петр Шпинь, 33 года.

Мать одного из погибших Татьяна Царева рассказала, что ее сын, пассажир маршрутки, ехал в роддом, чтобы впервые увидеть своего малыша.

21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой столкнулись маршрутка, ехавшая в Одессу и грузовик, который возвращался из областного центра. Погибли девять человек. Еще четверо получили травмы.