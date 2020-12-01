Ехал к матери: мужчина покончил с собой за рулем внедорожника

Фото: rv.npu.gov.ua

58-летний водитель Kia Sportage, который в селе Баранов Корецкого района Ровенской области протаранил остановку общественного транспорта, совершил самоубийство за рулем.

Согласно врачебного свидетельства, смерть водителя наступила в результате кровопотери, вызванной ножевым ранением, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Во время осмотра авто следователи обнаружили и изъяли два окровавленные ножа, один из которых поврежден. Также дома у мужчины родные нашли предсмертную записку и передали ее следователем. Ее содержание не разглашается, чтобы не навредить следствию. Кроме того, полицейские выяснили, что последний из поисковых запросов в мобильном телефоне киевлянина касался самоубийства, а в тот день он ехал к матери на Кореччину", - рассказали полицейские.

Досудебные расследования по делу продолжаются. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет приниматься окончательное процессуальное решение.

Автопроисшествие, в котором погиб водитель внедорожника, произошло на автодороге "Киев-Чоп" 12 октября, в 07:40. 58-летний житель Киева, водитель автомобиля Kia Sportage, допустил наезд на остановку общественного транспорта. Врачи "скорой", которые прибыли на вызов, оказывали пострадавшему медицинскую помощь. Однако, спасти его жизнь не удалось.