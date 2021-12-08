"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке

Фото: facebook.com/maryna.liapina

В Киеве на Дорогожичах женщина бросила домашнюю собаку в парке привязанной к скамейке.

Об этом сообщила киевлянка Мария Ляпина в Facebook.

Рядом с собакой лежали его игрушки и записка.

"Джек - хороший квартирный сторож. Я одинокая и еду в Польшу на заработки, поэтому должна его оставить", - написала хозяйка четырелапого.

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Неравнодушные киевляне освободили собаку. Сначала пес боялся подходить к незнакомцам, но вскоре замерз и обессилел. Сейчас животное забрали в клинику. Затем ему грозит приют.

"Просто умоляем. Не дадим ему погаснуть, возьмите просто на время домой, пожалуйста. Это абсолютно домашняя собака. Он хороший, приучен к хорошему поведению в квартире и туалету на улице", - говорится в сообщении.

Если вы готовы приютить животное, пишите Ляпиной или звоните по номерам 0(50) 929 5923 - Юлия или 0(96) 791 6871 - Марина.

Похожий инцидент произошел в Киеве в июле этого года. В парке Партизанской славы неизвестные привязали собаку к дереву и оставили на несколько дней. Обезвоженное и истощенное животное вело себя агрессивно к людям и не позволяло приблизиться. По словам местных, собака привязана в парке минимум два дня.