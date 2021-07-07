Единственное, что успел - вызвал "скорую": мужчина объелся мухоморов

В Хмельницком мужчина собрал и наелся мухоморов. За его жизнь борются медики. Фото: pixabay.com

В Хмельницком спасают 32-летнего мужчину, который объелся мухоморов.

Мужчина сам собрал лишь ядовитых грибов, приготовил их и поужинал 6 июля. Через час ему стало плохо. Единственное, что он успел - вызвал медиков. Об этом сообщила Валентина Щавинская из областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

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"Мужчина собрал только мухоморов. Отварил их и поужинал ими вчера, 6 июля, около 19:00. А уже через час его забрали врачи", - сообщила Валентина Щавинская, передает сайт "Е".

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. У него спутанность сознания, галлюцинации.

В Красноградском районе Харьковской области грибами отравились четверо детей. Две девочки 11 и 13 лет, их 8-летний брат и соседская 14-летняя девочка самостоятельно собрали грибов. Принесли их домой и отдали бабушке, которая их потом приготовила. Через некоторое время детям стало плохо, и их госпитализировали.