Двое мужчин подорвались на неизвестной взрывчатке

Взрыв произошел во дворе дома. Фото: "Власно"

В Марьинке Донецкой области двое мужчин подорвались на неизвестном предмете во дворе частного дома.

В 11:15 полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставили двух человек с осколочными ранениями, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Один из пострадавших нашел в собственном дворе на предмет, в результате чего произошел взрыв. Хозяин квартиры вместе с товарищем приехали к дому чтобы проверить все ли на месте, поскольку из-за обстрелов мужчина и его семья временно проживают у родственников.

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Раненых перевезли в медучреждение соседнего Курахово. Состояние пострадавших не тяжелое.

По факту взрыва открыто уголовное производство.

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