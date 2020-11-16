Двое мужчин через интернет сбывали сильнодействующие лекарства для изготовления наркотиков

В Харькове разоблачили 2 мужчин, которые незаконно продавали сильнодействующие лекарства.

33-летний и 26-летний жители Харькова незаконно сбывалипрепараты, которые в дальнейшем использовались для изготовления наркотиков, сообщил и. о. заместителя руководителя местной прокуратуры Максим Шовкопляс.

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Фото: khar.gp.gov.ua

"Один из мужчин создал сайт, через который сбывались медицинские препараты, а его сообщник отправлял товар через отделения почтовых операторов. Оплату от покупателей получали на свои банковские счета", - говорится в сообщении.

В жилье мужчин следователи провели обыски.

"В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъято более 6 тыс. упаковок лекарственных средств на сумму более 1 млн грн, банковские карты, компьютерную технику, терминалы мобильной связи и другие вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются обстоятельства дела.

В Харькове 30-летний мужчина в течение 5 лет незаконно торговал сильнодействующими лекарствами в сети. Во время отправок заказов использовал поддельные паспорта. Злоумышленник создал и администрировал сайт, на котором вел торговлю. Продажа была незаконной, потому что мужчина не имел соответствующих разрешений.