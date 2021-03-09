Двое маленьких детей наглотались таблеток

Дети отравились лекарствами. Фото: Reuters

В Тернополе 4-летняя девочка и годовалый мальчик отравились таблетками.

Обоих детей госпитализировали. Об этом сообщил гендиректор Центра экстренной медицинской помощиМихаил Джус.

По предварительным данным, девочка выпила 10 таблеток. Лекарство также дала и своему младшему брату.

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Впоследствии девочка стала вялой и сонливым. Пострадавшим детям оказали первую помощь и госпитализировали в областную детскую больницу.

В Ровно 11-летняя девочка наглоталась таблеток - выпила 40 таблеток парацетамола. Причиной такого поступка стали недоразумения на бытовой почве, одновременно в семье конфликтов не возникало.