 
Ексклюзивы
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 414
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1710
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 729
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 963
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 648
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3951
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 243
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2034
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3951
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 5085
Фото
Все фото
6
3
3
8
5
Двое братьев год &quot;бегали&quot; от полиции: один из них несовершеннолетний
Двое братьев год "бегали" от полиции: один из них несовершеннолетний
С двумя ломами: пытались захватить сельский совет
С двумя ломами: пытались захватить сельский совет
В Киеве полицейские избили женщин на станции метро
В Киеве полицейские избили женщин на станции метро
5 аварий одновременно: новые подробности масштабного столкновения на одесской трассе
5 аварий одновременно: новые подробности масштабного столкновения на одесской трассе
Беременная женщина погибла по вине пьяного водителя
Беременная женщина погибла по вине пьяного водителя
Видео
Все видео
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
В России загорелся склад с фейерверками
В России загорелся склад с фейерверками
Чиновник подрался с посетителями в рабочем кабинете
Чиновник подрался с посетителями в рабочем кабинете
Появилось видео стрельбы и ножевого нападения на женщину-патрульную
Появилось видео стрельбы и ножевого нападения на женщину-патрульную
Водитель маршрутки набросился с кулаками на старенького пассажира
Водитель маршрутки набросился с кулаками на старенького пассажира
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 414
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 729
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1485
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2439
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1611
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 486
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
суббота, 22 декабря 2018 18:10

Двое братьев год "бегали" от полиции: один из них несовершеннолетний
6

  Комментировать

В Подольске в Одесской области задержали двух братьев 19 и 17 лет. На их счету более десятка краж и незаконное завладение транспортными средствами
Фото: od.npu.gov.ua
В Подольске в Одесской области задержали двух братьев 19 и 17 лет. На их счету более десятка краж и незаконное завладение транспортными средствами
В Подольске в Одесской области задержали двух братьев 19 и 17 лет. На их счету более десятка краж и незаконное завладение транспортными средствами
В Подольске в Одесской области задержали двух братьев 19 и 17 лет. На их счету более десятка краж и незаконное завладение транспортными средствами
В Подольске в Одесской области задержали двух братьев 19 и 17 лет. На их счету более десятка краж и незаконное завладение транспортными средствами

В Подольске в Одесской области задержали двух братьев 19 и 17 лет. На их счету более десятка краж и незаконное завладение транспортными средствами.

Около года они скрывались от правосудия, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийца 6 лет прятался в зоопарке

"Один из правонарушителей, который еще не достиг совершеннолетия, объяснил полицейским, что не ходил в суд из-за боязни заключения. Впрочем, как выяснилось, за это время "страх" не помешал ему вместе с товарищами совершить еще несколько угонов транспортных средств: трех мопедов и двух автомобилей "Жигули". Причастен он и к совершению краж. Так же "бегая" от правоохранителей, не отказывался чужого имущества и его 19-летний брат. Предметом преступного посягательства юноши были деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны, компьютерная и бытовая техника, изделия из металла. Несколько домов были обворованы в тот момент, когда потерпевшие находились дома. Сейчас полицейские проводят изъятие вещественных доказательств по адресам, которые указывают сообщники парня", - рассказали в полиции.

Судом оба правонарушители арестованы на 60 суток. Их проверяют на причастность к совершению других преступлений. Следственные действия продолжаются.

Полиция задержала квартирного вора, который залез в дом в райцентре Волочиск Хмельницкой области. Мужчина прятался на диване и укрылся несколькими одеялами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Двое братьев год "бегали" от полиции: один из них несовершеннолетний». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Из Библии убрали все упоминания о спиртных напитках

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 151172
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 64952
Показали, как выглядит &quot;мертвая зона&quot; оккупированного Донецкая
Показали, как выглядит "мертвая зона" оккупированного Донецкая
14
 Просмотров: 42789
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 1 Просмотров: 31002
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
32
 1 Просмотров: 21483
Происшествия
Нашли емкость с человеческими скелетами
Нашли емкость с человеческими скелетами Просмотров: 738
С двумя ломами: пытались захватить сельский совет
С двумя ломами: пытались захватить сельский совет
3
 Просмотров: 648
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
На рождественской ярмарке прогримел взрыв, есть пострадавшие
 Просмотров: 1089
Нападающие зарезали депутата на глазах у родных
Нападающие зарезали депутата на глазах у родных Просмотров: 2304
"Сбрось режим" - во время протестов в Испании пострадали 62 человека
"Сбрось режим" - во время протестов в Испании пострадали 62 человека Просмотров: 144
Больше всего комментируют
13
Митрополит Епифаний прокомментировал переименование УПЦ МП
12
Патриарх Кирилл обвинил Вселенский патриархат в агрессии
7
Украина получила новые боевые вертолеты
7
В парламенте зарегистрировали законопроект об объявлении войны России
5
Разведка США: РФ испытала гиперзвуковую ракету, от которой мы не можем защититься
Голосов: 822
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua