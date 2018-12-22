Двое братьев год "бегали" от полиции: один из них несовершеннолетний

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В Подольске в Одесской области задержали двух братьев 19 и 17 лет. На их счету более десятка краж и незаконное завладение транспортными средствами.

Около года они скрывались от правосудия, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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"Один из правонарушителей, который еще не достиг совершеннолетия, объяснил полицейским, что не ходил в суд из-за боязни заключения. Впрочем, как выяснилось, за это время "страх" не помешал ему вместе с товарищами совершить еще несколько угонов транспортных средств: трех мопедов и двух автомобилей "Жигули". Причастен он и к совершению краж. Так же "бегая" от правоохранителей, не отказывался чужого имущества и его 19-летний брат. Предметом преступного посягательства юноши были деньги, ювелирные украшения, мобильные телефоны, компьютерная и бытовая техника, изделия из металла. Несколько домов были обворованы в тот момент, когда потерпевшие находились дома. Сейчас полицейские проводят изъятие вещественных доказательств по адресам, которые указывают сообщники парня", - рассказали в полиции.

Судом оба правонарушители арестованы на 60 суток. Их проверяют на причастность к совершению других преступлений. Следственные действия продолжаются.

Полиция задержала квартирного вора, который залез в дом в райцентре Волочиск Хмельницкой области. Мужчина прятался на диване и укрылся несколькими одеялами.