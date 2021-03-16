"Думал, ракета прилетела. Валяются куски мяса "- новые подробности взрыва в Боярке

В Боярке под Киевом произошел мощный взрыв. Погиб 1 человек. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Во время мощного взрыва в Боярке Киевской области больше всего пострадал дом 90-летней Марии Терлицкой. Рвануло прямо у ее забора. Взрывной волной выбило стекла, сорвало крышу, разбило часть стены. Вся семья в то время спала. К счастью никто не пострадал, но испугались сильно.

В доме Владимира Байды напротив не уцелело ни одно окно. Разрушило забор и раздробило авто сына. Рассказывает, через бессонницу в момент разрыва не спал. Звук был такой силы, думал, что в дом попал снаряд. Куски тела погибшего человека разбросало по меньшей мере на 300 м. Местные предполагают, этот человек нес взрывчатку. Был сильный запах пороха.

"Я думал, что ракета прилетела. Тряпок нет, но валяются куски мяса. Полно, у меня с огорода уже забрали", - говорит Байда, передает ТСН.

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С утра на месте взрыва работали следователи, кинологи, взрывотехники и криминалисты. Что разорвалось, не комментируют, но подтверждают гибель человека. Скорее всего именно его останки разбросало по улице. Кто этот человек и что взорвалось - выясняет следствие.

На месте трагедии побывали местные чиновники. Обещали помочь восстановить дом 90-летней женщины. А пока местные жители уже начали разбирать обломки и чинить здания самостоятельно.

Рвануло в Боярке 16 марта около 4:00 на ул. Королюка. На месте образовалась большая воронка, повреждены автомобили рядом с местом взрыва. Взрывом разорвало провода и повредило трансформаторную будку, поэтому пол дня несколько десятков домов были без света и интернета.