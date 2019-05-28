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вторник, 28 мая 2019 12:45

ДТП в Польше: пострадали украинские студентки

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ДТП в Польше: пострадали украинские студентки
В Польше студентки из Украины пострадали в ДТП. Фото; promin.cv.ua

В Польше произошло ДТП, результате которого пострадали 2 украинские студентки. Обе девушки учатся в польских вузах.

В посольстве Украины в Польше на Facebook-странице указано, что родственники студенток уже прибыли в Польшу. Девушки находятся в больнице, у них тяжелые травмы, сообщает 24 канал.

25 мая в районе Долины Служевской произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате ДТП 2 пассажира получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСіА.

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Обеих студенток посетила консул, которая пообщалась с девочками и их родителями. Кроме того, состоялась встреча с представителем вуза, где учится одна из девушек.

Сейчас продолжаются следственные действия, а дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

Под Харьковом покончил с собой сын заместителя мэра Змиева. 15-летний парень застрелился из гладкоствольного ружья.

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