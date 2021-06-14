ДТП с украинским автобусом в Польше: умерла восьмая жертва

В Украине умер пассажир рейсового автобуса, который разбился в Польше в начале марта. Фото: tvn24.pl

В Украине умер пассажир рейсового автобуса, который разбился в Польше в начале марта.

Мужчина стал восьмой жертвой аварии, сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская.

"Мы получили информацию из Украины о том, что умер восьмой человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, имеет ли эта смерть связь с ДТП", - сообщила Пентковская, передает "Укринформ".

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Речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет из Херсонской области, который получил в аварии тяжелые травмы и в течение трех недель лечился в больнице в Перемышле. В конце марта его состояние улучшилось. И мужчину перевезли спецтранспортом для дальнейшего лечения в Украине.

Ночью 5 марта вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. В салоне были 55 пассажиров и два водителя, все украинцы. Три женщины 1960, 1967 и 1988 рождения и двое мужчин 1968 по 1992 годов рождения погибли. Еще 39 человек забрали в шесть местных больниц. Пассажирами автобуса были работники и студенты. Одна женщина из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей. Впоследствии в больнице скончался шестой пассажир этого автобуса. В середине мая в Польше умерла 27-летняя Анастасия Кочеткова из Каменец-Подольского, она стала седьмой жертвой аварии.