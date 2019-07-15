ДТП с участием президентского кортежа: появилось видео

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В сети появилось видео с места ДТП, в которую попал микроавтобус из кортежа президента Украины.

Кроме микроавтобуса, в ДТП попали также два 2 автобуса, перевозивших детей. И еще 2 автомобиля, которые двигались в попутном направлении, говорится в сообщении Управления государственной охраны Украины.

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Известно также, что один из автобусов от удара слетел в кювет. К счастью, никто не пострадал.

Авария произошла днем ​​14 июля между Васильевкой и Мелитополем в Запорожской области. Автобусы с детьми двигались колонной, когда их пытался обогнать кортеж. Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было.