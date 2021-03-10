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среда, 10 марта 2021 03:26

ДТП на Харьковщине. Жертв стало больше

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ДТП на Харьковщине. Жертв стало больше
Микроавтобус с пассажирами перевернулся возле села Каменка.

На Харьковщине в больнице умерла 23-летняя пассажирка микроавтобуса, который перевернулся возле села Каменка. Ранее сообщалось о смерти 19-летнего парня, который погиб на месте ДТП.

По данным полиции, водитель не справился с управлением и слетел с дороги в кювет, там мини-бус перевернулся на крышу.

В салоне находилось восемь человек. Кроме погибшего на месте и умершей в больнице, травмы получили 6 человек. У них ушибы и синяки. Угрозы их жизни нет.

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6 марта у города Ярослав (местность кашицу, Подкарпатское воеводство) в Польше водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение и слетел с эстакады на обочину. Автобус перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. В аварии погибли пять человек.

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