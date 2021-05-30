Драка между несовершеннолетними закончилась резней: что известно о пострадавших

В Надворной на Ивано-Франковщине драка несовершеннолетних закончилась поножовщиной. В результате 16-летний получил ножевые ранения, 15-летний - телесные повреждения.
Происшествие случилось 29 мая на ул. Елены Степановны, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Между двумя компаниями ребят случился конфликт, который перерос в драку. В ходе инцидента 16-летний франковец несколько раз кулаком ударил 15-летнего. После младший достал из кармана раскладной нож, которым несколько раз ударил в спину старшего. У него две колото-резаных раны поясничной области справа, одна из которых проникающая", - рассказали в полиции.
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Нож парень выбросил и скрылся. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Состояние его в настоящее время стабильное.
Полицейские разыскали 15-летнего юношу и опросили. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в умышленном тяжком телесном повреждении. Со своей стороны парень также обратился в полицию с заявлением на потерпевшего. Медики диагностировали легкие телесные повреждения.
Продолжается следствие и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Павлограде на Днепропетровщине зарезали 16-летнего парня. Преступление произошло на ул. Заводской. К полицейским, которые приехали на другой вызов, подбежал несовершеннолетний. Сообщил, что товарища подрезали. Также парень указал на причастного к преступлению мужчину. Правоохранители отреагировали мгновенно и задержали 42-летнего горожанина.
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