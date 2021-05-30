Драка между несовершеннолетними закончилась резней: что известно о пострадавших

На Ивано-Франковщине драка несовершеннолетних закончилась поножовщиной. Фото: if.npu.gov.ua

В Надворной на Ивано-Франковщине драка несовершеннолетних закончилась поножовщиной. В результате 16-летний получил ножевые ранения, 15-летний - телесные повреждения.

Происшествие случилось 29 мая на ул. Елены Степановны, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Между двумя компаниями ребят случился конфликт, который перерос в драку. В ходе инцидента 16-летний франковец несколько раз кулаком ударил 15-летнего. После младший достал из кармана раскладной нож, которым несколько раз ударил в спину старшего. У него две колото-резаных раны поясничной области справа, одна из которых проникающая", - рассказали в полиции.

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Нож парень выбросил и скрылся. Пострадавшего госпитализировали и прооперировали. Состояние его в настоящее время стабильное.

Полицейские разыскали 15-летнего юношу и опросили. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в умышленном тяжком телесном повреждении. Со своей стороны парень также обратился в полицию с заявлением на потерпевшего. Медики диагностировали легкие телесные повреждения.

Продолжается следствие и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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