Досрочное освобождение экс-нардепа-убийцы: дело получило продолжение

Бывший народный депутат Виктор Лозинский победил на выборах главы объединенной территориальной общины. В 2011 году его осудили за убийство человека в Голованевском районе. К нему сейчас принадлежит Подвысоцкая община, которую возглавит Лозинский. Фото: BBCI.CO.UK

Бывший руководитель прокуратуры Киевской области, который умышленно своевременно не обжаловал решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего народного депутата, пойдет под суд.

Прокурора обвиняют в организации несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы, служебного подлога, сокрытие преступления, а также заведомо ложного сообщения о совершении уголовного преступления. Обвинительный акт в отношении него уже направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Имя депутата, о котором идет речь, прокуратура не уточнила. Но, судя по всему, имеется в виду Виктор Лозинский, с которого в мае 2019 досрочно сняли судимость.

Согласно обвинительному акту, прокуроры умышленно вовремя не обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении экс-нардепа от отбывания наказания в связи с состоянием здоровья.

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При этом тогдашний руководитель прокуратуры Киевской области, чтобы избежать ответственности и скрыть действия своих подчиненных в интересах экс-нардепа, организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на это постановление суда.

Впоследствии по документам была создана видимость, что преступление совершили не подчиненные прокуроры. А работники исправительной колонии, которые якобы незаконно выпустили нардепа из заведения, где он отбывал наказание.

Бывший нардеп Виктор Лозинский в 2011 году был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Апелляционный суд уменьшил срок до 14. Высший специализированный суд изменил статью из "умышленного убийства" на "причинение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего" и отправил дело на новое рассмотрение. В апреле 2016-го вышел на свободу за "законом Савченко", когда один день в СИЗО считается за два. Через три года экс-нардеп подал заявление о досрочном снятии судимости. За месяц его удовлетворили. В частности, из-за положительной характеристики Лозинского после досрочного освобождения. 25 октября в прошлом году Лозинского избрали председателем Подвысоцкой объединенной территориальной общины на Кировоградщине.