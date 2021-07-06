Девушка инсценировала свое похищение: хотела получить 5 млн грн

22 летняя блогера инсценировала свое похищение. Фото: Нацполиция

В Харькове правоохранители задержали 22-летнюю жительницу Харькова и ее сообщника, которые инсценировали похищение ради выкупа.

Злоумышленники хотели получили 5 биткоинов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

О похищении девушки в полицию сообщила ее подруга. На основании этого заявления открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "пропал без вести".

В ходе расследования правоохранители установили, что во время "похищения" 22-летней девушки ее автомобиль находился в Киеве, она же посещала столичные рестораны и расплачивалась своей банковской карточкой. Также она пыталась взять в аренду элитное авто.

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2 июля Якименко и ее 29-летнего друга задержали во Львовской области и доставили в один из следственных изоляторов Харькова.

По данным УНН, злоумышленницей оказалась блогера Екатерина Якименко. Девушка придумала свое похищение ради того, чтобы ее спонсор из Российской Федерации заплатил выкуп в пять биткоинов, почти пять млн грн.

В Венгрии 25-летний украинец пытался изнасиловать 55-летнюю женщину. Он набросился на местную жительницу посреди улицы, повалил ее на землю, однако потерпевшая вырвалась от нападавшего.