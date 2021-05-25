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вторник, 25 мая 2021 20:01

Дети остались сиротами: рассказали о водителе, которая погибла на трассе

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Дети остались сиротами: рассказали о водителе, которая погибла на трассе
Во время столкновения ВАЗ и Toyota при выезде из села Сычавка Одесской области погибла 28-летняя женщина. Фото: od.npu.gov.ua

Погибшую на трассе Одесса-Южный 28-летнюю водителя ВАЗ звали Дарья.

Ее муж повесился несколько лет назад. Поэтому дети остались круглыми сиротами, пишет Telegram канал Х***я Одесса.

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Отмечается, что в больницу забрали двух детей и их бабушку. Мальчика готовят к операции, у него внутричерепная травма. Что с другими пострадавшими - пока не известно.

Третий ребенок Дарьи - дочь - в это время была в саду.

Смертельное столкновение ВАЗ и Toyota произошло при выезде из села Сычавка Одесской области днем ​​25 мая. 28-летняя водитель легковушки не предоставила преимущество в движении микроавтобусу, когда выезжала со второстепенной дороги на главную. От полученных травм женщина погибла. Двое детей 8 и 6 лет и 50-летняя женщина, которые находились с ней в машине, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Дата
25
мая

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