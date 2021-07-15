"Дети гор поедут домой": на свадьбе со стрельбой было несколько россиян

В селе Фонтанка под Одессой мужчтна на авто открыл стрельбу. Предполагаемое орудие преступления, карабин-коротун, изъяли. Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

На чеченской свадьбе, которую праздновали со стрельбой в Фонтанке на Одесской области, было несколько россиян.

Поскольку не умеют "дети гор" обращаться с оружием законно, то будут без него отвечать по закону. Об этом в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

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"Ничего здесь свои глупые традиции разводить. И хотя стрелял наш правонарушитель-соотечественник, который уже даже раскаивается публично, там среди всей "грядки" есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и разрешением на временное проживание. Придется некоторых домой в горы выдворить. Пусть там себе джигитуют", - написал Шевченко.

Оружие, вероятно, карабин-коротун, из которого стрелял злоумышленник, изъяли, добавил Шевченко.

Стрельба произошла 14 июля в селе Фонтанка Одесской области. Мужчина на авто стрелял возле ТРЦ "Ривьера". Другой мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге. Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного недалеко ресторана "Море", где праздновали свадьбу чеченцы. На место выехала полиция, был введен план "Перехват". Выяснилось, стрелял 22-летний Кирилл Крамаренко. За вооруженное хулиганство он может получить до семи лет тюрьмы. А свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева. Он чемпион Украины по вольной борьбе.