"Дети ее обожали" - рассказали о второй жертве таксиста, который устроил ДТП в Киеве

60-летняя Антонина Тесленко погибла в ДТП на остановке на Кольцевой дороге в Киеве. Работала в школе. В то утро ехала на работу. Фото: facebook.com/Антонина Тесленко

Второй жертвой таксиста на остановке на Кольцевой дороге в Киеве стала Антонина Тесленко. Ей было 60 лет.

Она работала в школе, а в день смерти как раз ехала на работу и на остановке ждала маршрутку. Об этом рассказала в Facebook родственница Лина Тесленко.

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"Чрезвычайно добрый, искренний, гостеприимный человек. И просто чрезвычайная - и этим все сказано. Зайти в ее дом на минутку и уйти без угощения - такого и быть не могло. Она любила принимать гостей у себя и всегда была желанным гостем в любом доме. Никогда не забывала дней рождения - ни наших, ни детей. Дети вообще ее обожали, потому ни разу не ушли из дома тети Тони без конфет", - написала женщина.

Ранее сообщалось, что у еще одной погибшей в результате страшного ДТП на остановке в Киеве осталось двое детей - 20-летняя дочь и 11-летний сын. Ей был 41 год, ее звали Елена. Соседи узнали ее, поскольку тоже ехали на работу. Она работала неподалеку в одном из МАФов.