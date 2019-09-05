Держал лезвие руками: раненый полицейский рассказал, как задержал беглецов из колонии

Полицейский Олег Франкив получил проникающее ножевое ранение грудной клетки, когда задерживал беглецов из колонии. Фото - Высокий Вал

Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции на Львовщине Олег Франив рассказал, как задержал беглецов из колонии.

Говорит, что возвращался с дежурства, когда заметил подозрительных мужчин. Они не могли ответить на вопрос полицейского, кто они и что здесь делают. Во время разговора Олег разглядел татуировки на пальцах одного из мужчин и понял, что имеет дело с беглецами.

"Я смотрю: парень нож достает из рукава и на меня наскакивает. Я его отталкиваю и нож держу, лезвия держу, чтобы глубже не запихнул. Другой преступник подлетает и начинает мне пальцы разнимать, забирать нож. Я кричу, а они мне рот закрывают. И в тот момент я поднял голову, и они подняли. Я начал их сбрасывать с себя и увидел, что ребята бегут из группы быстрого реагирования", - вспоминает детали происшествия полицейский Олег Франкив, передает zaxid.net.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поймали опасного преступника, сбежавшего из зала суда

На помощь выехали два наряда правоохранителей - те, что отработали смену и заступили на дежурство.

"Преступники пытались бежать. Одного схватили поблизости. А другого догнали метров через 200", - рассказывает заместитель начальника Жидачевского отделения полиции Владимир Кучер.

Раненого полицейского коллеги сами отвезли в больницу. У него было сильное кровотечение. Сейчас его жизни угрозы нет.

Беглецов ждет наказание. Кроме сроков, которые они должны были отбыть в тюрьме за предыдущие преступления - изнасилование и оборот наркотиков, добавят еще как минимум два: за побег из колонии и нападение на полицейского.

3 сентября из Николаевской колонии во Львовской области сбежали двое осужденных. - киевлянин 20-летний Виталий Буртовенко и 27-летний Павел Дмитрук из Житомирщины. Скрывались в 20 км.