День начался с смертельного ДТП: у водителя не было шансов выжить

Водитель легковушки разбился о бетонный камень. Фото: dp.dsns.gov.ua

1 августа в городе Новомосковск Днепропетровской области около четырех часов утра произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ 210994-20" наехал на бетонный камень вблизи переулке Волгоградского.

Об этом сообщили в пресс служба ДСНС Украины.

Водитель погиб, а раненого пассажира госпитализировали в Новомосковской центральной районной больницы.

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Работниками Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств аварии.

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