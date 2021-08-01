День начался с смертельного ДТП: у водителя не было шансов выжить

1 августа в городе Новомосковск Днепропетровской области около четырех часов утра произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля "ВАЗ 210994-20" наехал на бетонный камень вблизи переулке Волгоградского.
Об этом сообщили в пресс служба ДСНС Украины.
Водитель погиб, а раненого пассажира госпитализировали в Новомосковской центральной районной больницы.
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Работниками Национальной полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств аварии.
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