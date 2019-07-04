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четверг, 04 июля 2019 07:54

Дело Гандзюк: суд принял новое решение в отношении Мангера

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Дело Гандзюк: суд принял новое решение в отношении Мангера
Шевченковский райсуд Киева обязал СБУ предоставить адвокатам главы Херсонского облсовета Владислава Мангера имеющиеся у них доказательства его вины. Фото - Факты

Все доказательства вины председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера обязана предоставить его адвокатам Служба безопасности Украины.

Такое решение вынес Шевченковский райсуд Киева, сообщил в Facebook адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

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"Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил нашу жалобу и обязал следователей в течение 3 дней со дня вступления в силу постановления предоставить нам информацию о результатах негласных следственных розыскных действий по Мангеру", - написал он.

По его словам, следователи этих доказательств не предоставят, поскольку "там ничего нет". Он также отметил, что ранее адвокатам в требовании предоставить доказательства было отказано.

Председателю Херсонского областного совета 49-летнему Владиславу Мангеру продолжили меру пресечения до 3 августа. Его подозревали в заказе убийства херсонской активистки 33-летней Екатерины Гандзюк. В апреле Генпрокуратура изменила обвинение на "заказное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть". Мангер обязан прибывать к следователю, судьи, прокурору по первому требованию, не оставлять пределы Херсонской области, а также сдать на хранение заграничный паспорт и носить электронный браслет.

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Дата
04
июля

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