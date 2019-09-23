Дальнобойщики заблокировали границу с Польшей

Автор: fakty.com.ua Движение через пункты Краковец и Шегини пока заблокировано.

Во Львовской области дальнобойщики устроили забастовку. В результате движение транспортных средств через некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с Польшей остановилось.

Сообщает об этом издание ФАКТЫ.

Заблокированными оказались пункты "Краковец" и "Шегини". Бастовать дальнобойщики начали из-за разрешений на перевозку. Требования свои пока не объявили.

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На границе с Польшей в рейсовом автобусе правоохранители нашли несколько тонн контрабанды. Тайник обнаружили под обшивкой салона. Всего нашли более 3,5 тыс. единиц одежды различных торговых марок, 230 бутылок вина и около 950 кг сладостей.