Дальнобойщики заблокировали границу с Польшей

Во Львовской области дальнобойщики устроили забастовку. В результате движение транспортных средств через некоторые контрольно-пропускные пункты на границе с Польшей остановилось.
Сообщает об этом издание ФАКТЫ.
Заблокированными оказались пункты "Краковец" и "Шегини". Бастовать дальнобойщики начали из-за разрешений на перевозку. Требования свои пока не объявили.
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На границе с Польшей в рейсовом автобусе правоохранители нашли несколько тонн контрабанды. Тайник обнаружили под обшивкой салона. Всего нашли более 3,5 тыс. единиц одежды различных торговых марок, 230 бутылок вина и около 950 кг сладостей.
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