Что осталось от здания сгоревшего "Эпицентра"

От сгоревшего "Эпицентра" в Первомайске остались целыми 10 процентов здания. Фото: voi.com.ua

От сгоревшего торгового центра "Эпицентр" в Первомайске Николаевской области остались целыми 10 процентов здания.

Сгорело более 4 тыс. м кв. Крыша торгового центра прогорела и обвалилась, сообщает ТСН.

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"Огонь очень быстро распространялся, потому что внутри были легковоспламеняющиеся стройматериалы", - говорится в сообщении.

Утром помещение в некоторых местах еще дымило. Правда, открытого огня уже не было. Всю ночь дежурили спасатели: следили, чтобы не загорелось снова.

Пожар в "Эпицентре" произошел днем ​​2 февраля. Туда пришел 37-летний местный житель с топором и ножом, разлил легковоспламеняющиеся вещества и поджег линолеум. Его пытались остановить 2 охранников, оба получили от поджигателя топором. Задержали злоумышленника недалеко от магазина. Говорит, поджигал сознательно, имея личную неприязнь к владельцу сети.