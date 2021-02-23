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вторник, 23 февраля 2021 13:25

Что известно о судье, который отправил за решетку Стерненка

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Что известно о судье, который отправил за решетку Стерненка
Судья Приморского райсуда Одессы Виктор Попревич, который отправил за решетку Сергея Стерненка. Фото: odessa.online

Приговор экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненку вынес судья Приморского райсуда Виктор Попревич.

Известный многими резонансными решениями. В частности тем, что якобы "отмазывал" пьяных правоохранителей. А также отпустил под мизерный залог директора лагеря "Виктория", где погибли дети. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

"Попревич отмазывал пьяных водителей. К примеру, закрыл резонансное дело за управление автомобилем в нетрезвом состоянии против председателя Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука. Якобы за отсутствием события административного правонарушения. И это не единственный случай, когда судья избирательно судил пьяное вождение. Оправдал милиционера в истязании человека. Он писал и публиковал решения на русском языке вопреки закону с 2007-го по 2014 год. Вопреки закону, 2 тысячи решений вообще не опубликовал. И система полна таких зависимых, беспринципных негодяев", - говорит Жернаков.

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Также Попревича ловили на недекларировании имущества. В частности когда жену судьи задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем, оказалось, что авто, в котором она находилась, не попало ни в одну декларацию. Так же, как не попала туда ее квартира в Крыму и автомобиль, которым пользовался сам судья.

Задекларированные доходы всей семьи не объясняют, как судья мог подарить дом в Донецке своей дочери. А его сын получил другой дом в Донецке через суд, где его отец тогда работал судьей.

Лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, а также координатора "Правого сектора" в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией части имущества. Они якобы по сговору похитили в апреле 2015 года тогдашнего депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Среди обоснований своего решения судья Виктор Попревич назвал то, что Стерненко "негативно относится" к партии, к которой принадлежал похищенный - речь идет о партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.

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