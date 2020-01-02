Чиновник разворовал 1 млн грн

Председатель сельсовета воровал деньги, которые выделили на ремонт дорог. Фото: 112

СБУ разоблачила механизм присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Закарпатской обл.

Председатель местного поселкового совета сговорился с директором частного предприятия. Они организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для ремонта местных дорог, сообщили в СБУ.

"Чиновник сознательно утвердил недостоверные сведения в актах выполненных работ и обеспечил их оплату. Сумма предоставляемых услуг была завышена почти на миллион гривен, которые были присвоены участниками соглашения", - говорится в сообщении.

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Открыли уголовное производство. Провели следственные действия для установления всех обстоятельств хищения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

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