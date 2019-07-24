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среда, 24 июля 2019 19:23

Чиновник насмерть сбил работника дорожной службы

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Чиновник насмерть сбил работника дорожной службы
На Закарпатье произошла смертельная авария. Фото: Facebook

23 июля, в селе Ракошино Мукачевского района Закарпатской области заместитель руководителя Государственной фискальной службы в регионе сбил пешехода.

Он был за рулем внедорожника Volkswagen Touareg, сообщил в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

В территориальном управлении Держбюро расследований начали досудебное расследование в уголовном деле по факту ДТП.

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"Установлено, что 45-летний водитель внедорожника Volkswagen Touareg, один из заместителей руководителя ДФС в Закарпатской области, на окраине села Ракошино совершил наезд на пешехода - сотрудника дорожной службы, который работал на том участке дороги. От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель Volkswagen Touareg сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ", - пишет Лысенко.

В Кропивницкому в Кировоградской обл. инструктор по вождению сбил 12-летнюю девочку.

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