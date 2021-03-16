Человеческие останки разбросало на десятки метров: что могло взорваться в Боярке

В Боярке под Киевом произошел мощный взрыв. Погиб 1 человек. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

При взрыве в Боярке Киевской области погиб человек. Пока не установлены ни пол, ни личность. Рвануло так мощно, как какая-то ракета, говорят люди. Место было покрыто человеческими останками и частицами одежды. Оперативникам пришлось собирать их с огородов.

Полиция подтверждает смерть одного человека. Предполагается, что такие последствия могла повлечь мина, пишет ТСН.

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Воронку, которая образовалась на месте взрыва, уже засыпали. Однако другие разрушения остаются. В домах рядом выбило не только стекла, но и разрушало кирпичные стены, заборы вокруг смяло как бумажные.

На месте работают взрывотехники и коммунальщики. Последние чинят сеть, потому что также был разрушен трансформатор. Пока жители остаются без света.

Взрыв в Боярке прогремел на ул. Королюка 16 марта около 4:00. На месте образовалась большая воронка. Повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Предварительно сообщалось, что обошлось без пострадавших.