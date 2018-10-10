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среда, 10 октября 2018 13:53

Британского мошенника задержали в Украине

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Британского мошенника задержали в Украине
Столичные правоохранители задержали 56-летнего гражданина яростная Великобритании. Его разыскивали с 2015 года за мошенничество. Фото - npu.gov.ua

Столичные правоохранители задержали 56-летнего гражданина Великобритании.

Его разыскивали с 2015-го. В своей стране был заочно осужден на 8 лет тюрьмы за мошенничество. Общая сумма убытков от преступных действий мужчины составляет почти $98 тыс., сообщили в пресс-центре Нацполиции.

"Мужчина переехал в Киев еще 2014-го и вместе с женой-гражданкой Украины проживал в арендованной квартире. Чтобы запутать полицейских и скрыться от них, постоянно менял места проживания", - отмечают в полиции.

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Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых им удалось установить место проживания осужденного. Решается вопрос о его экстрадиции.

В Киеве полиция арестовала "брачного" афериста, находящегося в международном розыске. Им оказался 32-летний гражданин Молдовы. Мошенник обманул почти 10 женщин из Киева. У одной выманил $60 тыс.

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