Брат убил сестру, а тело - сжег

В Роменском районе Сумской области 42-летний мужчина убил 44-летнюю сестру. Тело вывез за населенный пункт, в багажнике ее же автомобиля, облил бензином и сжег.

Об исчезновении женщины 8 марта около 00.30 заявила ее 27-летняя дочь. Рассказала, что ее мать в течение нескольких дней не выходит на связь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: su.npu.gov.ua На Сумщине 44-летний мужчина зарезал 42-летнюю сестру у нее дома

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"В доме пропавшей женщины были следы крови. Однако ее самой нигде не было. Оказалось, что между хозяйкой и ее 42-летним ранее судимым братом возникла ссора. В ходе которой мужчина схватился за нож и нанес им телесные повреждения сестре. Когда понял, что натворил - решил скрыть следы преступления. Тело женщины, на ее же автомобиле, вывез за населенный пункт, облил бензином и поджег", - рассказали полицейские.

Автор: su.npu.gov.ua Тело убитой сестры подозреваемый вывез в багажнике ее же авто за пределы населенного пункта. Там облил бензином и сжег

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемого задержали.

В Киеве на железнодорожном вокзале задержали 20-летнего Сергея Гушуватого из города Кицмань на Черниговщине. Его подозревают в убийстве 40-летней матери и 8-летней сестры. Мужчина в двойном убийстве сознался. Во время обыска у него обнаружили нож.