Брат убил сестру, а тело - сжег

 
Ексклюзивы
1/5
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Просмотров: 135
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 657
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 207
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1206
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1422
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 630
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1404
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2097
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3735
Фото
Все фото
5
4
5
5
8
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Украшение с сотнями бриллиантов хотели провезти в Украину как бижутерию
Украшение с сотнями бриллиантов хотели провезти в Украину как бижутерию
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Видео
Все видео
Автомобиль упал в горную реку - видео с последствиями смертельной аварии
Автомобиль упал в горную реку - видео с последствиями смертельной аварии
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
В столичном дворе нашли труп женщины с удостоверением полицейского
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Власть закончит не лучше, чем режим Януковича - Стерненко записал обращение
Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся
Летела 30 м: водитель на переходе насмерть сбил женщину и скрылся
Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы
Педофилом-нападавшим с лифта оказался завхоз школы
Интервью
1/5
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Украинки VS крупный бизнес: женщины готовы зарабатывать больше
Просмотров: 135
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта украинцы начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 657
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 369
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 396
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 630
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 81
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
понедельник, 08 марта 2021 18:10

Брат убил сестру, а тело - сжег

  Комментировать

В Роменском районе Сумской области 42-летний мужчина убил 44-летнюю сестру. Тело вывез за населенный пункт, в багажнике ее же автомобиля, облил бензином и сжег.

Об исчезновении женщины 8 марта около 00.30 заявила ее 27-летняя дочь. Рассказала, что ее мать в течение нескольких дней не выходит на связь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: su.npu.gov.ua
  На Сумщине 44-летний мужчина зарезал 42-летнюю сестру у нее дома
На Сумщине 44-летний мужчина зарезал 42-летнюю сестру у нее дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина загнала нож в сердце родной сестре

"В доме пропавшей женщины были следы крови. Однако ее самой нигде не было. Оказалось, что между хозяйкой и ее 42-летним ранее судимым братом возникла ссора. В ходе которой мужчина схватился за нож и нанес им телесные повреждения сестре. Когда понял, что натворил - решил скрыть следы преступления. Тело женщины, на ее же автомобиле, вывез за населенный пункт, облил бензином и поджег", - рассказали полицейские.

Автор: su.npu.gov.ua
  Тело убитой сестры подозреваемый вывез в багажнике ее же авто за пределы населенного пункта. Там облил бензином и сжег
Тело убитой сестры подозреваемый вывез в багажнике ее же авто за пределы населенного пункта. Там облил бензином и сжег

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемого задержали.

В Киеве на железнодорожном вокзале задержали 20-летнего Сергея Гушуватого из города Кицмань на Черниговщине. Его подозревают в убийстве 40-летней матери и 8-летней сестры. Мужчина в двойном убийстве сознался. Во время обыска у него обнаружили нож.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Брат убил сестру, а тело - сжег». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
марта

Первая женщина получила лицензию пилота

Женщины вышли на улицы с кастрюлями

Самолет с 239 людьми бесследно исчез

Самое читаемое
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 14850
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 9189
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 7497
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
8
 Просмотров: 5490
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
Была киберполицейской: показали фото женщины, которую зверски убили в Киеве
5
 Просмотров: 5211
Происшествия
Автомобиль упал в горную реку - видео с последствиями смертельной аварии
Автомобиль упал в горную реку - видео с последствиями смертельной аварии
 Просмотров: 342
Опознали украинцев, погибших в Польше
Опознали украинцев, погибших в Польше Просмотров: 1179
Упала с прицепа под колеса - трактор переехал ребенка
Упала с прицепа под колеса - трактор переехал ребенка Просмотров: 666
Авария с украинцами в Польше: в каком состоянии пострадавшие
Авария с украинцами в Польше: в каком состоянии пострадавшие Просмотров: 315
Идет большая вода - каким областям угрожает подтопление
Идет большая вода - каким областям угрожает подтопление Просмотров: 711
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
4
В Крыму вырубают старинный парк: местные жалуются Путину
3
В Абхазии задержали террориста ДНР
3
Минобороны Германии выяснило, сколько ядерных боеголовок имеет Россия
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 360
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть