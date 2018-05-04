Брачный аферист обманул не менее 10 киевлянок

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве задержали «брачного» афериста, который находится в международном розыске

В Киеве полиция арестовала "брачного" афериста, который находился в международном розыске. У одной женщины он выманил $60 тыс.



"К работникам полиции обратилась женщина, которую обокрал мошенник. Она рассказала, что в интернете познакомилась с мужчиной, который почти сразу пообещал ей бракосочетание. Войдя в доверие к женщине и ее родным, он ограбил их. Потерпевшая отметила, что у нее исчезли 60 тысяч долларов", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался 32-летний гражданин Молдовы. Мошенник обманул около 10 женщин Киева.

"На свидание кавалер приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, апартаменты для встреч снимал в домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили до совместного проживания, мошенник начинал обирать или женщину, или ее родных", - сообщил оперуполномоченный уголовного розыска ГУЧП в Киеве Олег Токаренко.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В Киеве задержали «брачного» афериста, который находится в международном розыске

В ходе расследования правоохранители вияснили, что аферист занимается мошенничеством уже давно. Несколько лет назад он обворовал женщин на Волыни, тогда назывался высокопоставленным чиновником правоохранительных органов, а на встречах демонстрировал фиктивное служебное удостоверение.

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Следователи продолжают расследование уголовного производства по факту мошенничества. Устанавливают всех пострадавших от действий злоумышленника. Днепровский районный суд города Киева взял подозреваемого под стражу.

Мужчина также находится в международном розыске криминальной полиции Молдовы за мошенничество.

В Киево-Святошинском районе столицы 33-летний мужчина пытался обокрасть 44-летнюю местную жительницу. Они познакомились через интернет. Но на долгожданное свидание кавалер приехал с ножом. Угрожая убить женщину, он потребовал у нее деньги и даже продать автомобиль. Испуганная женщина даже взяла в долг средства у подруг и отдала злоумышленнику 42 тыс. грн. Обратиться в полицию она решилась только через два дня.