Боец Нацгвардии выпал из окна 16-этажного дома

28 февраля в Киеве по адресу улица Миропольская, 25 возле дома обнаружили 20-летнего мужчину. Это произошло в 7.40. Погибший - рядовой Нацгвардии. При себе имел документы.

Жил в этом 16-этажном доме на четвертом этаже и, вероятно, выпал из окна. Но правоохранители сомневаются, что выпал с 4 этажа, потому что тело было очень деформированное. Возможно, с большей высоты. При падении оборвал электрические провода, сообщает Информатор.

Автор: ГУНП Парень выпал из окна 16-этажного дома

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Оперативным работают на месте происшествия. Вызвали также командира части, где служил парень.

В понедельник, 25 февраля, на улице Салютной в Киеве выпал из окна 14-летний подросток