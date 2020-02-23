BMW выбросило на остановку общественного транспорта

В Днепровском районе столицы произошло ДТП, в результате которого автомобиль BMW бросило на остановку общественного транспорта. Обошлось без жертв - на остановке не было людей.
Столкновение BMW и Nissan, произошло на перекрестке бульвара Перова и улицы Петра Запорожца, сообщают Вартови.Еспресо.
По предварительным данным, в направлении проспекта Шухевича по бульвару двигался автомобиль Nissan, который начал поворот налево на Петра Запорожца. В это время с противоположного направления бульвара ехал BMW, которому по неизвестным причинам водитель Nissan не предоставил преимущество в движении.
Водитель "немца" пытался избежать столкновения, однако ему это так и не удалось осуществить. Произошло столкновение, от которого BMW частично выбросило на остановку общественного транспорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве "устал" еще один путепровод. Куски бетона рухнули на авто
"Скорая" госпитализировала обоих водителей с подозрениями на переломы.
В селе Путровка под Киевом произошло ужасное столкновение легковушек Volkswagen и Fiat.
В результате аварии пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших 9-месячный ребенок.
Комментарии