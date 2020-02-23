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воскресенье, 23 февраля 2020 03:28

BMW выбросило на остановку общественного транспорта

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BMW выбросило на остановку общественного транспорта
Автомобиль бросило на остановку. Фото: Еспресо

В Днепровском районе столицы произошло ДТП, в результате которого автомобиль BMW бросило на остановку общественного транспорта. Обошлось без жертв - на остановке не было людей.

Столкновение BMW и Nissan, произошло на перекрестке бульвара Перова и улицы Петра Запорожца, сообщают Вартови.Еспресо.

По предварительным данным, в направлении проспекта Шухевича по бульвару двигался автомобиль Nissan, который начал поворот налево на Петра Запорожца. В это время с противоположного направления бульвара ехал BMW, которому по неизвестным причинам водитель Nissan не предоставил преимущество в движении.

Водитель "немца" пытался избежать столкновения, однако ему это так и не удалось осуществить. Произошло столкновение, от которого BMW частично выбросило на остановку общественного транспорта.

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"Скорая" госпитализировала обоих водителей с подозрениями на переломы.

В селе Путровка под Киевом произошло ужасное столкновение легковушек Volkswagen и Fiat.

В результате аварии пять человек получили травмы различной степени тяжести, среди пострадавших 9-месячный ребенок.

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