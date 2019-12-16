Бизнесмену прикрепили гранату к двери

Бизнесмен нашел прикрепленную к дверной ручки гранату. Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно 16 декабря директор частного предприятия сообщил, что к двери его дома кто-то прикрепил гранату.

По внешнему виду на ручку входной двери прикрепили гранату РГД-5 с запалом, сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

"Впрочем, во время разрядки и приведения объекта в безопасное состояние специалисты-взрывотехники установили, что предмет не несет никакой угрозы из-за технической неисправности - пыл гранаты детоновано раньше", - написали в сообщении.

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Правоохранители открыли дело о незаконном обращении с боеприпасами. Гранату забрали и направили на экспертизу.

В Харькове неизвестные облили офис "Оппозиционной платформы - За жизнь" кума президента РФ Виктора Медведчука красной краской и прикрепили к входу гранату.