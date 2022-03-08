Без света тепла и воды: жизнь пациентов разрушенной Изюмской больницы под угрозой

В подвале разрушенной изюмской больницы есть пациенты, жизнь которых под угрозой. Фото: facebook.com/volodymyr.matsokin

В городе Изюм Харьковской области в подвале городской больницы осталось много пациентов, которых невозможно спасти. Оккупанты разрушили центральную городскую больницу утром 8 марта.

Ситуация очень сложная. Об этом сообщается в Telegram-канале Суспільне Харків.

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"Изюмская больница разрушена, в ней нет света, тепла и воды. Медики не могут помогать больным. Машины скорой помощи оккупанты обстреляли и они сейчас не работают. В подвале больницы остаются пациенты-больные и тяжело ранены. Их не могут эвакуировать и оказать медицинскую помощь , что ставит их жизнь под угрозу", – говорится в сообщении.

Оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме на Харьковщине. Больные выбирались из-под завалов как могли, сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин и показал соответствующие фото и видео.