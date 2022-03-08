"Думал, что ворота ада закрылись" - оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме

Оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме на Харьковщине.

Больные выбирались из-под завалов как могли, сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин и показал соответствующие фото и видео.

Автор: facebook.com/volodymyr.matsokin Оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме на Харьковщине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корректировщика огня оккупантов задержали на Харьковщине

Автор: facebook.com/volodymyr.matsokin Больные выбирались из-под завалов. О погибших не сообщается

"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", - написал Мацокин.

На поездах Укрзализныци из Харькова эвакуировали более 600 тыс. человек. Сложная ситуация остается в Изюме. Российские войска пытались захватить город, но безрезультатно. Там продолжаются бои.