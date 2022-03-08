"Думал, что ворота ада закрылись" - оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме

Оккупанты полностью разрушили больницу в Изюме на Харьковщине.
Больные выбирались из-под завалов как могли, сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин и показал соответствующие фото и видео.
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"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", - написал Мацокин.
На поездах Укрзализныци из Харькова эвакуировали более 600 тыс. человек.
Сложная ситуация остается в Изюме. Российские войска пытались захватить город, но безрезультатно. Там продолжаются бои.
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