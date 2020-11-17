Бензовоз в кювете и разбитые легковушки. Масштабное ДТП произошло в Харькове

В Харькове на окружной дороге произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
Сначала столкнулись две легковушки. Пока полиция оформляла ДТП, в их машину врезался еще один автомобиль, сообщает "Суспільне".
Водитель бензовоза попытался объехать место аварии, но не справился с управлением и вылетел в кювет.
Из цистерны начало вытекать топливо. На место происшествия прибыли спасатели и автомобиль со спецоборудованием.
В масштабном ДТП никто не пострадал.
Дорога, за исключением одной полосы, была перекрыта.
В Киеве из-за ДТП заблокировали движение скоростного трамвая. На линии выехали автобусы, которые тут же оказались забиты пассажирами.
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