Бензовоз в кювете и разбитые легковушки. Масштабное ДТП произошло в Харькове

Фото: Суспільне Харьков

В Харькове на окружной дороге произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Сначала столкнулись две легковушки. Пока полиция оформляла ДТП, в их машину врезался еще один автомобиль, сообщает "Суспільне".

Водитель бензовоза попытался объехать место аварии, но не справился с управлением и вылетел в кювет.

Из цистерны начало вытекать топливо. На место происшествия прибыли спасатели и автомобиль со спецоборудованием.

В масштабном ДТП никто не пострадал.

Дорога, за исключением одной полосы, была перекрыта.

В Киеве из-за ДТП заблокировали движение скоростного трамвая. На линии выехали автобусы, которые тут же оказались забиты пассажирами.