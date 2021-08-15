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воскресенье, 15 августа 2021 16:45

Бегал от тети к бабушке: новые фото подробности исчезновения на Говерле 6-летнего мальчика
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На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился
Фото: if.npu.gov.ua
На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился
На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился
На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился
На Говерле ищут 6-летнего Алексея Стефанцива, который отстал от туристической группы и заблудился

На Говерле в Ивано-Франковской области продолжаются поиски 6-летнего Алексея Стефанцива из Коломыи.

Он потерялся накануне около 15.30 во время восхождения и до сих пор его местонахождение неизвестно. Родные пытались самостоятельно разыскать ребенка. Но бесполезно. Около 22:50 обратились в полицию, рассказали Gazeta.ua в отделе коммуникации областной ведомства.

Мальчика ищут на девяти маршрутах, задействованы почти две сотни людей, технику, семь поисковых собак. Обследуют местность и с воздуха с помощью квадрокоптера. В радиусе поиска много опасных мест - ущелья, вода, корни, через которое можно травмироваться, иногда падают камни. Спасатели обследуют маршрут и хижины, в которых можно спрятаться, говорит начальник отдела реагирования на чрезвычайные ситуации Тарас Кочкодан.

"Поисковики собирают и сбрасываю информацию с GPS-трекеров из обследованных территорий, которая затем обрабатывается. Отрабатываем различные версии. Не исключаю, что мальчик мог заблудиться в лесу, травмироваться. Плюс, была холодная ночь, мы не можем прогнозировать, как чувствует себя ребенок", - рассказал спасатель.

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Известно, что мальчик в горы пошел впервые. Поднимался с тетей и бабушкой, говорит мать мальчика Марьяна Стефанцива.

"Моя сестра с мужем, своим сыном, моими двумя детьми и нашей мамой шли на Говерлу. Было людно - одни спускались, другие поднимались. Алексей шел с мамой позади. Время от времени сын бежал вперед, чтобы догнать старшего брата. Но когда мама звала его - он возвращался. В какой-то момент она поняла, что не видит Алешку. Начала звать, людей расспрашивала. Но никто его не видел. Через час вызвали спасателей", - рассказала женщина.

Приметы ребенка: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие. Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной расцветки, голубой картуз с красным козырьком.

Группа туристов из Коломыи из шести человек поднималась по зеленому маршруту на гору Говерла 14 августа. Спасатели отмечают, что мальчик отстал и заблудился в районе поселка Ворохта. Сначала его поисками занимались спасатели. Затем к ним привлекли военных и добровольцев.

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Дата
15
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