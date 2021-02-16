Бандиты заманивали "клиентов" объявлениями об интиме, а потом шантажировали

В Одессе преступники заманивали клиентов объявлениями о предоставлении интимных услуг, а затем совершали на них разбойные нападения.

Они представлялись полицейскими и отбирали деньги за якобы неразглашении обстоятельств частной жизни потерпевших и непривлечение их к уголовной ответственности, сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

"Участники преступной группы размещали в интернете объявления о предоставлении интимных услуг молодой девушкой вместе с парнем или парнем с нетрадиционной ориентацией, в том числе несовершеннолетними. Пообщавшись с потенциальным "клиентом" в мессенджере, фигуранты приглашали его в заранее подготовленную арендованную квартиру, где уже была установлена скрытая видеокамера", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коллекторы шантажировали должников порнографическим контентом с их изображениями

Как только "клиент" оставался наедине с исполнителем "заказа", злоумышленники появлялись в квартире под видом полиции, в том числе с использованием на одежде символики Национальной полиции Украины. Угрожая потерпевшему разглашением обстоятельств частной жизни или привлечением к уголовной ответственности за интимную связь с несовершеннолетним, они силой отбирали у него деньги, а также требовали перечислить их на банковские карточки.

Известно, что к преступлению причастны четверо украинцев и один мужчина соседнего государства в возрасте от 27 до 45 лет. Двое мужчин уже имеют судимости. Также выяснилось, что в состав банды входил и действующий работник полиции Киевщины.

Следствие продолжается.

На Закарпатье задержали группу вымогателей, шантажировавших пострадавших распространением пикантных видео с их участием. Схему незаконного заработка организовали трое жителей Львовщины. Главным действующим лицом была 29-летняя женщина.