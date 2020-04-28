Бандиты в масках и париках нападали на дома и офисы

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На Киевщине задержали вооруженную банду, которая специализировалась на совершении разбойных нападений на жилища граждан и краж сейфов из офисов предпринимателей.

Последней жертвой преступников 2 недели назад стал фермер с семьей из с. Молчановка Сквирского района. Оттуда нападавшие похитили банковские карточки, деньги и ценности. Потерпевший обратился в полицию почти через сутки, потому что нападавшие угрожали убить его детей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Задержанные - четверо жителей разных уголков страны. Лидер банды уже имел ранее проблемы с законом. К каждому преступлению воры готовились тщательно, четко расписывали роли, продумывали каждый шаг и пути отхода", - рассказали в полиции.

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Во время проведения обысков по месту жительства нападавших полицейские изъяли огнестрельное незарегистрированное оружие, патроны, ножи, маски, парики, радиостанции, бинокли, другие орудия совершения преступлений и вещественные доказательства, различные номерные автомобильные знаки.

Также полицейские изъяли два авто с иностранной регистрацией, на которых передвигались злоумышленники, - Land Rover и Opel.

"Также группа злоумышленников подозревается в совершении 4 фактов краж денег из сейфов частных предпринимателей. Здесь их преступный заработок достигает почти полмиллиона гривен. Полицейские проверяют отношение задержанных у совершению других аналогичных преступлений на территории области", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам объявлено о подозрении, суд для них изберет меру пресечения. Продолжается следствие.

В Одессе четверо грабителей в масках напали на дом местной жительницы. Избили и связали квартиранта, после чего вынесли все ценности. Установить злоумышленников удалось. Все они жители Измаила в возрасте от 21 до 30 лет. Двое из них имеют судимости за имущественные преступления.