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суббота, 17 апреля 2021 16:04

Автомобиль влетел в рынок: есть пострадавшие
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В Харькове на рынке "Барабашово" водитель на автомобиле Toyota влетел в торговые ряды, где находились люди.

В результате пострадали несколько человек. Об этом сообщает Общественное.

В Харькове на рынке "Барабашово" автомобиль влетел в торговые ряды. Фото: vchaspik.ua
В Харькове на рынке "Барабашово" автомобиль влетел в торговые ряды. Фото: vchaspik.ua
В Харькове на рынке "Барабашово" автомобиль влетел в торговые ряды. Фото: vchaspik.ua
В Харькове на рынке "Барабашово" автомобиль влетел в торговые ряды. Фото: vchaspik.ua
В Харькове на рынке "Барабашово" автомобиль влетел в торговые ряды. Фото: vchaspik.ua

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"50-летний мужчина с переломом костей стопы забрали в больницу. Травмы также получила женщина 49 лет. От госпитализации она отказалась", - сказано в сообщении.

По словам очевидцев, водитель находится в неадекватном состоянии.

На месте происшествия работает полиция и "скорая" помощь.

В Винницкой области под колесами легковушки погибли двое детей, катались на велосипедах. Трагедия произошла в селе Росоша Липовецкого района. Водитель Skoda за рулем был пьян.

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Дата
17
апреля

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