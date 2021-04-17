Автомобиль влетел в рынок: есть пострадавшие

В Харькове на рынке "Барабашово" водитель на автомобиле Toyota влетел в торговые ряды, где находились люди.
В результате пострадали несколько человек. Об этом сообщает Общественное.
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"50-летний мужчина с переломом костей стопы забрали в больницу. Травмы также получила женщина 49 лет. От госпитализации она отказалась", - сказано в сообщении.
По словам очевидцев, водитель находится в неадекватном состоянии.
На месте происшествия работает полиция и "скорая" помощь.
В Винницкой области под колесами легковушки погибли двое детей, катались на велосипедах. Трагедия произошла в селе Росоша Липовецкого района. Водитель Skoda за рулем был пьян.
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